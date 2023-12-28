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Чемпионат Италии. Серия А

Украинец Матвиенко может перейти в итальянский топ-клуб

28 Декабря 2023 • 09:20 Комментировать

Защитник сборной Украины и «Наполи» Николай Матвиенко имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Calcio Now.

Как отмечает источник, руководство неаполитанского клуба сделает все возможное, чтобы усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Матвиенко является одной из приоритетных целей «Наполи» на январь. За переход украинца итальянцы готовы заплатить порядка 30 миллионов евро.

Николай играет за «Шахтёр» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года. В текущем сезоне защитник провел 16 поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча.

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