«Реал» нашёл замену Алабе в Италии

Защитник римского «Лацио» Марио Хила может вернуться в мадридский «Реал» этой зимой, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб владеет половиной прав на 23-летнего футболиста. Кроме того, у «сливочных» есть опция первоочередного выкупа.

Мадридский гранд ведет активную работу по усилению центра обороны в связи с травмами Эдера Милитао и Давида Алабы. Оба игрока из-за травм «крестов» выбыли до конца текущего сезона.

Напомним, что Хила перебрался в «Лацио» летом 2022 года. В текущем сезоне защитник провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.