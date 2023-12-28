​Капелло - о «Милане»: «Не вижу смысла менять тренера»

Бывший наставник итальянского «Милана» (а также российской сборной по футболу) Фабио Капелло прокомментировал слухи о том, что Стефано Пиоли может потерять свою работу - причем, в случае громкой неудачи в очередном матче, еще до Нового года. Капелло считает, что руководству клуба сейчас лучше не искать виновного или крайнего, а работать.

- Нет смысла менять тренера. Надо что-то делать, что-то решать, искать решения. Надо разобраться, где реагировать - в нападении, в обороне, в полузащите. Два года тому назад у «Милана» была прекрасная полузащита с Тонали, Кесси, Чалханоглу, Беннасером. Сейчас их почти всех нет, а полузащита - двигатель команды, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.