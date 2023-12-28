Бергоми: «У «Милана» есть игроки, но чего-то не хватает»

Ветеран миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, признававшийся, что в детстве болел за «Милан», прокомментировал нестабильные и не очень привлекательные результаты клуба. Бергоми считает, что проблема кроется не в игроках, а в чем-то другом, так как сделанные летом инвестиции считает вполне удачными:

- «Милан» много вложился летом, особенно в нападение, они хотят быть опасными с обоих флангов, потому появились такие игроки, как Пулишич и Чувкуезе. А еще есть Рейндерс и Лофтус-Чик. У «Милана» есть хорошие игроки, но чего-то категорически не хватает, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.