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Чемпионат Италии. Серия А

​Боррьелло: «Гасперини и Конте - мои любимые итальянские тренеры»

28 Декабря 2023 • 03:53 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Марко Боррьелло назвал своих любимых тренеров-соотечественников. По словам 41-летнего Марко, это Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте, при том, что второй сейчас находится в «творческом отпуске».

- Гасперини - это источник  вдохновения. Я считаю его маэстро футбола, с ним я мог стать лучшим бомбардиром сезона. Рядом с ним ставлю Антонио Конте - он лучший с точки зрения футбольной тактики, - цитирует слова Боррьелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Джан Пьеро Гасперини сейчас тренирует «Аталанту» из Бергамо.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Боррьелло Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини ещё теги
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