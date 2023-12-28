​Боррьелло: «Гасперини и Конте - мои любимые итальянские тренеры»

Бывший итальянский нападающий Марко Боррьелло назвал своих любимых тренеров-соотечественников. По словам 41-летнего Марко, это Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте, при том, что второй сейчас находится в «творческом отпуске».

- Гасперини - это источник вдохновения. Я считаю его маэстро футбола, с ним я мог стать лучшим бомбардиром сезона. Рядом с ним ставлю Антонио Конте - он лучший с точки зрения футбольной тактики, - цитирует слова Боррьелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Джан Пьеро Гасперини сейчас тренирует «Аталанту» из Бергамо.