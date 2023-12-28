​«Милан» пытается отсрочить отъезд Беннасера и Чуквуезе на Кубок Африки

Понесший тяжелые потери в составе из-за травм игроков (последний пример - Фикайо Томори) итальянский «Милан» пытается договориться с нигерийцами и алжирцами по поводу отсрочки отъезда на Кубок Африки Исмаэля Беннасера и Самуэле Чувкуезе.

Стефано Пиоли рассчитывает на них не только в следующем матче чемпионата против «Сассуоло», но и в кубковом поединке против «Кальяри», который состоится второго января.

Напомним, что очередной розыгрыш Кубка Африки пройдет с 13 января по 11 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, она выиграла турнир в первый раз.