​Шкриньяр вспоминает «Интер»

Похоже, что словацкий защитник Милан Шкриньяр уже скучает по своему бывшему клубу - миланскому «Интеру». Он перешел в «ПСЖ» минувшим летом, причем объявил об этом еще за полгода до истечения контракта - соответственно, последние полгода отыграл, что называется, «на чемоданах».

- Я провел шесть лет в одном из величайших клубов мира. В первый мой сезон в клубе мы вернулись в Лигу чемпионов, что было очень важно для клуба. Но лучшим воспоминанием для меня является выигранное Скудетто. Я провел прекрасные годы в «Интере», - цитирует слова Шкриньяра итальянское новостное агентство ITASportPress.