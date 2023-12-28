​Пальюка: «Мотта готов к большому клубу»

Бывший голкипер «Болоньи» Джанлука Пальюка нахваливает нынешнего тренера клуба, который уверенно поднимается в турнирной таблице и в последнем туре обыграл «Аталанту». Он считает, что Тьяго Мотта готов к работе в большом клубе:

- Он готов к этому. Но и руководство «Болоньи» вправе надеяться на то, что он останется еще хотя бы на сезон. Мне нравится, как работает Тьяго. Но отметим и работу Джованни Сартори на рынке - вместе с Мароттой он является лучшим менеджером итальянского футбола, - уверен Пальюка, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Пальюка закончил свою карьеру в 2007 году.