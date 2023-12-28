​Пальюка сделал неожиданный выбор лучшего вратаря Серии А

Бывший итальянский голкипер Джанлука Пальюка, запомнившийся выступлениями в таких клубах, как «Сампдория», «Интер» и «Болонья», сделал неожиданный выбор в пользу лучшего вратаря Серии А на данный момент.

Пальюка считает лучшим голкипера «Монцы» - Микеле ди Грегорио. Он пропустил на данный момент восемнадцать мячей - это пятый результат в лиге.

- Микеле очень хороший вратарь и уже давно выступает на высоком уровне. Надо отдать должное руководству «Монцы», которое дало ему шанс и верить в него. В этом году он исключительно хорош, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.