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Чемпионат Италии. Серия А

​Пальюка сделал неожиданный выбор лучшего вратаря Серии А

28 Декабря 2023 • 02:28 Комментировать

Бывший итальянский голкипер Джанлука Пальюка, запомнившийся выступлениями в таких клубах, как «Сампдория», «Интер» и «Болонья», сделал неожиданный выбор в пользу лучшего вратаря Серии А на данный момент.

Пальюка считает лучшим голкипера «Монцы» - Микеле ди Грегорио. Он пропустил на данный момент восемнадцать мячей - это пятый результат в лиге.

- Микеле очень хороший вратарь и уже давно выступает на высоком уровне. Надо отдать должное руководству «Монцы», которое дало ему шанс и верить в него. В этом году он исключительно хорош, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.


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