​Пальюка: «Когда Меньян ошибается, все молчат, а когда Доннарумма...»

Бывший итальянский голкипер Джанлука Пальюка, поигравший за такие клубы, как «Интер» и «Сампдория», считает несправедливой критику Джанлуиджи Доннаруммы. Он отметил совершенно иное отношение прессы к Меньяну, который также, по мнению Пальюки, нередко ошибается.

- Меньян хорош, но он тоже ошибается. А пресса его не критикует. К Доннарумме она уже относится предвзято. Его уничтожают после каждой ошибки, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.

Доннарумма выступал за «Милан» вплоть до 2021 года, сейчас он защищает цвета французского «ПСЖ». Меньян перебрался в «Милан» в 2021 году.