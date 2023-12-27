Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Потеря в сборной Сенегала - Диа пропустит Кубок Африки

27 Декабря 2023 • 23:15 Комментировать

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе продолжает терять - сперва выяснилось, что ему не заплатили за несколько месяцев работы, а затем пришла новость о том, что защищать свой чемпионский титул в Африке на очередном Кубке Африканских наций ему придется без Булайе Диа. Нападающий итальянской «Салернитаны» пропустит континентальное первенство из-за травмы, полученной еще в игре с «Миланом». Она достаточно серьезна - Диа выбыл из строя примерно до конца января. Соответственно, на Кубок Африки он никак не попадает.

Напомним, что Диа выступает за «Салернитану» с 2022 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Булайе Диа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
23:28 · Германия. Бундеслига
«Милан» сомневается в подписании Гирасси слухи
23:26 · Италия. Серия Б
​Анри рассказал, почему верит в «Комо»
23:15 · Италия. Серия А
​Потеря в сборной Сенегала - Диа пропустит Кубок Африки
22:58 · Италия. Серия А
​Де Дзерби: «Мальдини уволили за то, что сказал в лицо правду»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Наполи» претендуют на полузащитника «Борнмута»
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» поборются за хавбека гладбахской «Боруссии»
21:37 · Италия. Серия А
«Фиорентина» нацелилась на вингера «Лацио» слухи
21:34 · Италия. Серия А
Аллегри одобряет возвращение Бернардески в «Ювентус»
20:51 · Италия. Серия А
Бремер – о продлении контракта: «Я выбрал «Ювентус», потому что в этом клубе привыкли побеждать»
20:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бремером официально
20:10 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» нашёл усиление в АПЛ – клуб готовится начать переговоры
19:39 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Элмаса официально
18:40 · Италия. Серия А
Бремер продлил контракт с «Ювентусом» — источник слухи
15:45 · Германия. Бундеслига
Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»
15:34 · Италия. Серия А
«Интер» опережает «Ювентус» в гонке за Берарди
Все новости
Рекомендуем