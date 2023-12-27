​Потеря в сборной Сенегала - Диа пропустит Кубок Африки

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе продолжает терять - сперва выяснилось, что ему не заплатили за несколько месяцев работы, а затем пришла новость о том, что защищать свой чемпионский титул в Африке на очередном Кубке Африканских наций ему придется без Булайе Диа. Нападающий итальянской «Салернитаны» пропустит континентальное первенство из-за травмы, полученной еще в игре с «Миланом». Она достаточно серьезна - Диа выбыл из строя примерно до конца января. Соответственно, на Кубок Африки он никак не попадает.

Напомним, что Диа выступает за «Салернитану» с 2022 года.