​Де Дзерби: «Мальдини уволили за то, что сказал в лицо правду»

Паоло Мальдиини был уволен из «Милана» в начале минувшего лета, ему инкриминировали проблемное приобретение бельгийского атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе, которого пришлось сдать в аренду «Аталанте». Итальянский специалист Роберто де Дзерби прокомментировал расставание с Мальдини, он считает, что руководство клуба поступило неправильно с ним:

- Мальдини уволили за то, что сказал в лицо правду, - цитирует слова де Дзерби pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» примет в домашнем поединке «Сассуоло».