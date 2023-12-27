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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» нацелилась на вингера «Лацио» слухи

27 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
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29.12 20:30

Футболист «Лацио» Маттиа Дзакканьи может продолжить карьеру в «Фиорентине». Об этом вещает известный инсайдер Николо Скира.

Как утверждает источник, «фиалки» хотят завершить сезон в четверке лучших и обеспечить себе путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По этой причине боссы клуба хотят значительно усилить свой состав.

Сообщается, что в предстоящее трансферное окно «Фиорентина» будет пытаться оформить трансфер 28-летнего Дзакканьи.  

В нынешней кампании нападающий принял участие в 15 играх чемпионата Италии, стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Дзакканьи составляет 25 миллионов евро.

После 17 туров «Фиорентина» занимает пятое место в Серии А, набрав 30 очков. «Лацио» идет на девятой позиции, в активе команды 24 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина Маттиа Дзакканьи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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