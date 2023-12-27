Футболист «Лацио» Маттиа Дзакканьи может продолжить карьеру в «Фиорентине». Об этом вещает известный инсайдер Николо Скира.

Как утверждает источник, «фиалки» хотят завершить сезон в четверке лучших и обеспечить себе путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По этой причине боссы клуба хотят значительно усилить свой состав.

Сообщается, что в предстоящее трансферное окно «Фиорентина» будет пытаться оформить трансфер 28-летнего Дзакканьи.

В нынешней кампании нападающий принял участие в 15 играх чемпионата Италии, стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Дзакканьи составляет 25 миллионов евро.

После 17 туров «Фиорентина» занимает пятое место в Серии А, набрав 30 очков. «Лацио» идет на девятой позиции, в активе команды 24 балла.