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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена: Мы хотели продлить контракт с лета

27 Декабря 2023 • 14:29 Комментировать
Наполи
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Монца
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29.12 20:30

Роберто Календа, представитель нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, оценил влияние игрока на команду после продления контракта.

«Он привёл «Наполи» к первому титулу в Серии А за 33 года. Вместе со своими партнёрами он построил нечто невероятное. Это неправда, что я не хотел продления контракта Виктора и предпочёл бы перевезти его в другое место. Я хочу для него самого лучшего. Мы оба хотели продления контракта с лета», - приводит слова агента нигерийца Football Italia.

Напомним, что Осимхен продлил соглашение с «партенопейцами» до 2026 года. В 18 матчей нынешнего сезона форвард забил восемь голов в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Роберто Календа Виктор Осимхен ещё теги

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