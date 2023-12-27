Агент Осимхена: Мы хотели продлить контракт с лета

Роберто Календа, представитель нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, оценил влияние игрока на команду после продления контракта.

«Он привёл «Наполи» к первому титулу в Серии А за 33 года. Вместе со своими партнёрами он построил нечто невероятное. Это неправда, что я не хотел продления контракта Виктора и предпочёл бы перевезти его в другое место. Я хочу для него самого лучшего. Мы оба хотели продления контракта с лета», - приводит слова агента нигерийца Football Italia.

Напомним, что Осимхен продлил соглашение с «партенопейцами» до 2026 года. В 18 матчей нынешнего сезона форвард забил восемь голов в рамках всех турниров.