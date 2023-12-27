​Торсби и Гудмундссон купаются в итальянском море даже зимой

Итальянская зима кажется шуткой скандинавским игрокам «Дженоа» - норвежцу Мортена Торсби и исландцу Альберта Гудмундссона. Они, привыкшие к совсем другой погоде, лезут в морскую воду даже зимой - по крайней мере, так сообщили журналистам. «Гудмундссон рассказал, что вы купаетесь в море даже зимой», спросил журналист Торсби.

- Да, вы сами должны видеть, как это происходит. Мы же норвежцы, даже в Генуе. На улице шестнадцать градусов, и нам комфортно даже на море, - цитирует ответ Торсби итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Дженоа» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.