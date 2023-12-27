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Чемпионат Италии. Серия А

​Новеллино вступился за Пиоли

27 Декабря 2023 • 04:03 Комментировать

Бывший игрок «Милана» Вальтер Новеллино вступился за Стефано Пиоли, нынешнего тренера клуба. Он считает несправедливой постоянную критику Пиоли, которая оказывает, как считает Новеллино, излишнее давление на тренера. Его слова цитирует pianetamilan.it.

- Это мне не нравится. Постоянная критика, публика не хочет слышать про травмы и про другие обстоятельства. Нас, тренеров, всегда делают крайними, - негодует Новеллино, который выступал за «Милан» с 1978 по 1982 год.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет дома с «Сассуоло», это случится уже 30 декабря.


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