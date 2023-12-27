«Интер» приготовил для Тареми трёхлетний контракт

Миланский «Интер» продолжает работу над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми.

«Нерадзурри» планируют переманить иранца в качестве свободного агента – его действующий контракт истекает по окончании сезона. Согласно информации FcInterNews, «Интер» продолжает прогрессировать в переговорах с 31-летним форвардом. Игроку предложат контракт, рассчитанный на три года, а зарплата составит порядка 3,5 млн евро в год. Кроме того, агенты футболиста получат солидные комиссионные выплаты.

В текущем сезоне Мехди Тареми отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, проведя 23 поединка за «Порту» во всех турнирах.