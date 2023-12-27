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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» приготовил для Тареми трёхлетний контракт

27 Декабря 2023 • 03:36 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
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29.12 22:45

Миланский «Интер» продолжает работу над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми.

«Нерадзурри» планируют переманить иранца в качестве свободного агента – его действующий контракт истекает по окончании сезона. Согласно информации FcInterNews, «Интер» продолжает прогрессировать в переговорах с 31-летним форвардом. Игроку предложат контракт, рассчитанный на три года, а зарплата составит порядка 3,5 млн евро в год. Кроме того, агенты футболиста получат солидные комиссионные выплаты.

В текущем сезоне Мехди Тареми отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, проведя 23 поединка за «Порту» во всех турнирах.

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