​Источник: Ибрагимович мечтает о Конте

Не только фанаты «Милана» мечтают увидеть Антонио Конте у руля команды, но и Златан Ибрагимович также. На днях он получил высокую должность в структуре «Милана», и, судя по всему, может влиять на выбор тренера. Поэтому Milan Zone сообщает, что Ибрагимович мечтает увидеть у руля клуба Антонио Конте, а Пиоли, если верить источнику, может быть уволен уже после следующей игры «Милана» - против «Сассуоло».

Не лишним будет напомнить о том, что в прошлом сезоне «Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 2:5, причем также в разгар кризиса - это было в конце января.

Матч с «Сассуоло» состоится 30 декабря.