​Жиру под вопросом - его контракт могут не продлить

Будущее Стефано Пиоли в «Милане» под вопросом - а вместе с ним под вопросом и будущее некоторых игроков клуба. Таких, как Оливье Жиру - он является фаворитом Пиоли, но если Стефано покинет клуб, то и Жиру может оказаться не у дел.

И о такой возможности уже сообщает французский портал FootMercato, нападающий «Милана» начал изучать альтернативные варианты, в том числе и продолжение выступлений в Соединенных Штатах Америки, чемпионат которых, МЛС, заметно вырос в престиже с тех пор, как там выступает Лионель Месси.

Напомним, что Оливье Жиру выступает в итальянском чемпионате с 2021 года.