Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру под вопросом - его контракт могут не продлить

27 Декабря 2023 • 03:16 Комментировать

Будущее Стефано Пиоли в «Милане» под вопросом - а вместе с ним под вопросом и будущее некоторых игроков клуба. Таких, как Оливье Жиру - он является фаворитом Пиоли, но если Стефано покинет клуб, то и Жиру может оказаться не у дел.

И о такой возможности уже сообщает французский портал FootMercato, нападающий «Милана» начал изучать альтернативные варианты, в том числе и продолжение выступлений в Соединенных Штатах Америки, чемпионат которых, МЛС, заметно вырос в престиже с тех пор, как там выступает Лионель Месси.

Напомним, что Оливье Жиру выступает в итальянском чемпионате с 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
«Наполи» забыл тренера в Риме после поражения от «Ромы» 3
«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно 3
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
03:36 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил для Тареми трёхлетний контракт
03:32 · Италия. Серия А
​Источник: Ибрагимович мечтает о Конте
03:16 · Италия. Серия А
​Жиру под вопросом - его контракт могут не продлить
02:55 · Италия. Серия А
​Тифози «Милана» единодушно «выбрали» клубу нового тренера
02:07 · Италия. Серия А
Агент Йылдыза: «Кенан хочет выиграть Серию А и Лигу чемпионов с «Ювентусом»
01:46 · Италия. Серия А
«Аль-Иттихад» не планирует подписывать Алексиса Санчеса
01:33 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Год оказался удачным для меня»
00:47 · Италия. Серия А
«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю
26 Декабря
22:44 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода
22:32 · Италия. Серия А
«Рома» намерена досрочно вернуть Саншеша в «ПСЖ»
22:01 · Италия. Серия А
«Интер» закроет трансфер Бьюкенена в ближайшее время
21:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал работу над новыми контрактами Рабио и Кьезы 1
21:20 · Италия. Серия А
Алекс Сандро покинет «Ювентус» в 2024 году слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль интересен гранду Серии А слухи
19:48 · Италия. Серия А
​Скауты трёх суперклубов просмотрели Скальвини
Все новости
Рекомендуем