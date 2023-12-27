​Тифози «Милана» единодушно «выбрали» клубу нового тренера

Наставник «Милана» Стефано Пиоли снова переживает кризисный момент у руля команды, и, похоже, что в этот раз ему не простят этого. Весьма возможно, что в конце сезона Пиоли покинет клуб - а возможно, это случится еще по ходу сезона.

Между тем болельщики «Милана» голосованием на популярном сайте своего сообщества уже выбрали «Милану» нового тренера - то есть проголосовали единодушно за желаемого сменщика Пиоли. Согласно их пожеланиям, у руля команды должен встать бывший наставник туринского «Ювентуса» и «Интера» - Антонио Конте.

Напомним, что Стефано Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.