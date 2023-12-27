«Аль-Иттихад» не планирует подписывать Алексиса Санчеса

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес вряд ли перейдёт в «Аль-Иттихад».

Информация о намерении саудовского клуба переманить в свои ряды чилийца появилась несколько дней назад. Как сообщает журналист Руди Галетти, 35-летнего форварда нет в числе трансферных целей «Аль-Иттихада» на предстоящее окно, несмотря на слухи. Похоже, игрок проведёт остаток сезона в «Интере».

Алексис Санчес принял участие в 12 матчах команды Симоне Индзаги в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами. Действующий контракт ветерана истекает в июне 2024 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.