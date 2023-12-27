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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Иттихад» не планирует подписывать Алексиса Санчеса

27 Декабря 2023 • 01:46 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
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29.12 22:45

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес вряд ли перейдёт в «Аль-Иттихад».

Информация о намерении саудовского клуба переманить в свои ряды чилийца появилась несколько дней назад. Как сообщает журналист Руди Галетти, 35-летнего форварда нет в числе трансферных целей «Аль-Иттихада» на предстоящее окно, несмотря на слухи. Похоже, игрок проведёт остаток сезона в «Интере».

Алексис Санчес принял участие в 12 матчах команды Симоне Индзаги в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами. Действующий контракт ветерана истекает в июне 2024 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.

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