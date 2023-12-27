​Дзанетти: «Год оказался удачным для меня»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти доволен уходящим годом - ему исполнился «полтинник», его ресторану в Милане исполнилось двадцать лет, а «Интер» после тринадцатилетнего перерыва сыграл в финале Лиги чемпионов.

- 2023 год стал положительным для меня и для «Интера». Большой год, мне исполнилось пятьдесят лет, а клуб выдал отличный результат в европейских турнирах, - цитирует слова Хавьера Дзанетти fcinter1908.it.

Напомним, что аргентинский футболист провел в «Интере» всю свою европейскую карьеру. Он начал свои выступления в 1995 году, а закончил в 2014