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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти: «Год оказался удачным для меня»

27 Декабря 2023 • 01:33 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти доволен уходящим годом - ему исполнился «полтинник», его ресторану в Милане исполнилось двадцать лет, а «Интер» после тринадцатилетнего перерыва сыграл в финале Лиги чемпионов.

- 2023 год стал положительным для меня и для «Интера». Большой  год, мне исполнилось пятьдесят лет, а клуб выдал отличный результат в европейских турнирах, - цитирует слова Хавьера Дзанетти fcinter1908.it.

Напомним, что аргентинский футболист провел в «Интере» всю свою европейскую карьеру. Он начал свои выступления в 1995 году, а закончил в 2014 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
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