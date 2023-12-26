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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» закроет трансфер Бьюкенена в ближайшее время

26 Декабря 2023 • 22:01 Комментировать
Брюгге
...
Унион Сент-Жиллуаз
1 2.30 X 3.35 2 3.15
Через 0 ч. 22 мин.

Миланский «Интер» близок к покупке Тэйджона Бьюкенена, выступающего за «Брюгге».

Как известно, канадец уже согласовал с «нерадзурри» пятилетний контракт. По информации GIFN, бельгийский клуб требует за Бьюкенена порядка 10 млн евро, в то время как «Интер» предлагает чуть меньше, однако, как ожидается, уже на этой неделе стороны проведут ещё одну встречу, где и придут к окончательному согласию по условиям сделки.

Напомним, что 24-летний футболист рассматривается в качестве замены Хуану Куадрадо, выбывшему из-за травмы до весны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тэйджона Бьюкенена в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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