​Скауты трёх суперклубов просмотрели Скальвини

Молодой защитник Джорджо Скальвини показывает хороший футбол в «Аталанте», поэтому находится на радарах ряда статусных клубов Европы. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, несколько дней назад Скальвини просматривали скауты трёх суперклубов – «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «ПСЖ». Происходило это во время матча Серии А против «Болоньи».

20-летний Скальвини является воспитанником «Аталанты». В 75 матчах за первую команду бергамасков защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Джорджо Скальвини в 40 миллионов евро.