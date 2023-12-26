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Чемпионат Италии. Серия А

​Скауты трёх суперклубов просмотрели Скальвини

26 Декабря 2023 • 19:48 Комментировать

Молодой защитник Джорджо Скальвини показывает хороший футбол в «Аталанте», поэтому находится на радарах ряда статусных клубов Европы. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, несколько дней назад Скальвини просматривали скауты трёх суперклубов – «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «ПСЖ». Происходило это во время матча Серии А против «Болоньи».

20-летний Скальвини является воспитанником «Аталанты». В 75 матчах за первую команду бергамасков защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Джорджо Скальвини в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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