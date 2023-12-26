Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Головин предположил, почему Миранчук не может заиграть в «Аталанте»

26 Декабря 2023 • 15:41 Комментировать

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Наверное, как-то не повезло ему с тренером. Постоянно что-то... то его не отпускают, то его не выпускают по каким-то причинам. Когда он выходит [на поле], он хорошо играет. Но потом он просто не выходит, он [тренер] даже не даёт ему шанса поиграть.

Насколько я знаю, его не отпустили в «Торино». То есть он [тренер] не отпустил его и опять не выпускает – это очень странный момент.

Нужно ему, наверное – если он хочет – пойти туда, где тренер будет доволен им и рассчитывать на него. И тогда смотреть, получится или нет», - сказал Головин в программе, которая вышла на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Аталанта Алексей Миранчук Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
15:47 · Италия. Серия А
Бремер в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Ювентусом»
15:41 · Италия. Серия А
​Головин предположил, почему Миранчук не может заиграть в «Аталанте»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»
13:28 · Италия. Серия А
«Милан» досрочно возвращает Габбию
12:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 1
12:57 · Англия. Премьер-лига
Аллегри отказался от трансфера Филлипса
12:41 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется полузащитником «Селтика»
08:58 · Италия. Серия А
«Милан» может подписать украинского нападающего
08:32 · Италия. Серия А
Три клуба претендуют на Алексиса Санчеса
02:47 · Италия. Серия А
​Кьяер намерен уйти из «Милана» в конце сезона
02:36 · Италия. Серия А
​Игрок «Болоньи» установил рекорд для шотландцев в Серии А
02:30 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Проблемы «Милана» усугубляются давлением»
25 Декабря
23:04 · Италия. Серия А
​Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус» 1
21:26 · Германия. Бундеслига
​«Реал» выбрал двух звёзд на усиление левого фланга обороны
20:23 · Германия. Бундеслига
Бонуччи хочет вернуться в Италию ради Евро-2024
Все новости
Рекомендуем