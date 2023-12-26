​Головин предположил, почему Миранчук не может заиграть в «Аталанте»

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Наверное, как-то не повезло ему с тренером. Постоянно что-то... то его не отпускают, то его не выпускают по каким-то причинам. Когда он выходит [на поле], он хорошо играет. Но потом он просто не выходит, он [тренер] даже не даёт ему шанса поиграть.

Насколько я знаю, его не отпустили в «Торино». То есть он [тренер] не отпустил его и опять не выпускает – это очень странный момент.

Нужно ему, наверное – если он хочет – пойти туда, где тренер будет доволен им и рассчитывать на него. И тогда смотреть, получится или нет», - сказал Головин в программе, которая вышла на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.