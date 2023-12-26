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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» досрочно возвращает Габбию

26 Декабря 2023 • 13:28 Комментировать

Защитник Маттео Габбия досрочно покинет испанский «Вильярреал», за который выступал на правах аренды. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Маттео Моретто.

«Вильярреал» готов отпустить игрока обратно в «Милан». Теперь сторонам нужно согласовать вопрос с разрывом арендного договора. «Россонери» решили вернуть Габбию из-за травм нескольких защитников.

24-летний Габбия провел в нынешнем сезоне чемпионата Испании семь поединков, в которых получил две желтые карточки.

После 17 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 33 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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