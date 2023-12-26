«Ювентус» хочет купить звезду «Реала»

Звездный полузащитник Тони Кроос, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, заполучить немецкого хавбека в свои ряды хочет туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» планирует оформить сделку в январское трансферное окно. Стоит отметить, что срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость Крооса оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.