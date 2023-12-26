Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется полузащитником «Селтика»

26 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Данди
...
Селтик
1 10.50 X 5.70 2 1.28
Через 5 ч. 4 мин.

Миланский «Интер» положил глаз на полузащитника шотландского «Селтика» Мэтта О’Райлли. По информации от Daily Record Sport, «нерадзурри» действительно рассматривают вариант с трансфером 23-летнего датчанина.

Тем не менее, источник сообщает, что Мэтт в данный момент счастлив в «Селтике» и не собирается покидать команду, несмотря на слухи. Сам шотландский клуб также не горит желанием расставаться с одним из ключевых игроков посреди сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии полузащитник отметился 9 голами и 5 результативными передачами в 18 матчах. Ранее футболистом интересовались такие английские клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Селтик Мэтт О’Райлли трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

24 Декабря
20:55
Бесплатная ставка и прогноз на матч Данди – Селтик чемпионата Шотландии – 26 декабря 2023
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАНДИ СЕЛТИК
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
12:41 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется полузащитником «Селтика»
08:58 · Италия. Серия А
«Милан» может подписать украинского нападающего
08:32 · Италия. Серия А
Три клуба претендуют на Алексиса Санчеса
02:47 · Италия. Серия А
​Кьяер намерен уйти из «Милана» в конце сезона
02:36 · Италия. Серия А
​Игрок «Болоньи» установил рекорд для шотландцев в Серии А
02:30 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Проблемы «Милана» усугубляются давлением»
25 Декабря
23:04 · Италия. Серия А
​Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»
21:26 · Германия. Бундеслига
​«Реал» выбрал двух звёзд на усиление левого фланга обороны
20:23 · Германия. Бундеслига
Бонуччи хочет вернуться в Италию ради Евро-2024
19:50 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
18:05 · Италия. Серия А
​Мхитарян скоро продлит контракт с «Интером»
16:41 · Италия. Серия А
Кьеза должен восстановиться к матчу с «Ромой»
16:25 · Италия. Серия А
«Наполи» забыл тренера в Риме после поражения от «Ромы» 3
15:32 · Италия. Серия А
Агент Осимхена: «Летом мы получили монструозные предложения, но клиент отказался покидать «Наполи»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Болоньи» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем