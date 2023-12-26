«Интер» интересуется полузащитником «Селтика»

Миланский «Интер» положил глаз на полузащитника шотландского «Селтика» Мэтта О’Райлли. По информации от Daily Record Sport, «нерадзурри» действительно рассматривают вариант с трансфером 23-летнего датчанина.

Тем не менее, источник сообщает, что Мэтт в данный момент счастлив в «Селтике» и не собирается покидать команду, несмотря на слухи. Сам шотландский клуб также не горит желанием расставаться с одним из ключевых игроков посреди сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии полузащитник отметился 9 голами и 5 результативными передачами в 18 матчах. Ранее футболистом интересовались такие английские клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».