«Милан» может подписать украинского нападающего

18-летний украинский нападающий Ярослав Райлян, который выступал за молодежную команду «Сассуоло», пользуется спросом на трансферном рынке.

Как информирует Legioners.ua, в услугах перспективного футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Рома» и «Милан». Кроме того, заполучить игрока хочет французский «Марсель».

Райлян принял участие в 15 поединках за молодежку «Сассуоло». Украинец отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Первая команда «Сассуоло» не лучшим образом выступает в текущем сезоне Серии А. Клуб набрал 16 баллов и занимает 15-е место после 17 туров.