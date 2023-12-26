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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может подписать украинского нападающего

26 Декабря 2023 • 08:58 Комментировать

18-летний украинский нападающий Ярослав Райлян, который выступал за молодежную команду «Сассуоло», пользуется спросом на трансферном рынке.

Как информирует Legioners.ua, в услугах перспективного футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Рома» и «Милан». Кроме того, заполучить игрока хочет французский «Марсель».

Райлян принял участие в 15 поединках за молодежку «Сассуоло». Украинец отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Первая команда «Сассуоло» не лучшим образом выступает в текущем сезоне Серии А. Клуб набрал 16 баллов и занимает 15-е место после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Милан Марсель трансферы футбола - зима 2024 Ярослав Райлян ещё теги
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