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Чемпионат Италии. Серия А

Три клуба претендуют на Алексиса Санчеса

26 Декабря 2023 • 08:32 Комментировать

35-летний чилийский нападающий Алексис Санчес, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет несколько вариантов трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Как информирует инсайдер Экрем Конур, в услугах опытного южноамериканца заинтересованы «Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак». Переход в один из этих клубов может быть оформлен в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алексис принял участие в 12 поединках за «нерадзурри», в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес Аль-Иттифак Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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