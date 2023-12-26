Три клуба претендуют на Алексиса Санчеса

35-летний чилийский нападающий Алексис Санчес, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет несколько вариантов трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Как информирует инсайдер Экрем Конур, в услугах опытного южноамериканца заинтересованы «Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак». Переход в один из этих клубов может быть оформлен в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алексис принял участие в 12 поединках за «нерадзурри», в которых отметился двумя забитыми мячами.