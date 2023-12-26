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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер намерен уйти из «Милана» в конце сезона

26 Декабря 2023 • 02:47 Комментировать

В конце сезона «Милану» придется расстаться с датским защитником Симоном Кьяером - н намерен покинуть клуб, в котором выступает с 2019 года. Его контракт истекает как раз летом, и намерения продлевать его нет ни у одной из сторон - «Милан» будет искать защитника помоложе, Кьяер будет искать клуб и чемпионат попроще, в котором можно будет играть лишь время от времени. Впрочем, возвращаться на родину он не собирается:

- Честно говоря, не вижу себя в датском клубе, - цитирует слова защитника Simonkjaergifs.com.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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