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Чемпионат Италии. Серия А

​Игрок «Болоньи» установил рекорд для шотландцев в Серии А

26 Декабря 2023 • 02:36 Комментировать

«Болонья» переиграла в предыдущем туре итальянского чемпионата Серии А «Аталанту», а единственный гол встречи забил Льюис Фергюсон - шотландский полузащитник клуба, который тренирует Тьяго Мотта.

Для Фергюсона это был одиннадцатый гол в Серии А - и он стал новым лидером для шотландских игроков в Серии А, так как доселе лучшим результатом для шотландцев были десять голов Дениса Лоу, которые он забил в сезоне 1961\1962, выступая за «Торино».

Четыре из своих одиннадцати голов Фергюсон забил в текущем сезоне, и, учитывая форму «Болоньи», следует ожидать и его дальнейших успехов.


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Льюис Фергюсон
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