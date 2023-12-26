​Игрок «Болоньи» установил рекорд для шотландцев в Серии А

«Болонья» переиграла в предыдущем туре итальянского чемпионата Серии А «Аталанту», а единственный гол встречи забил Льюис Фергюсон - шотландский полузащитник клуба, который тренирует Тьяго Мотта.

Для Фергюсона это был одиннадцатый гол в Серии А - и он стал новым лидером для шотландских игроков в Серии А, так как доселе лучшим результатом для шотландцев были десять голов Дениса Лоу, которые он забил в сезоне 1961\1962, выступая за «Торино».

Четыре из своих одиннадцати голов Фергюсон забил в текущем сезоне, и, учитывая форму «Болоньи», следует ожидать и его дальнейших успехов.