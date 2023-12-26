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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта: «Проблемы «Милана» усугубляются давлением»

26 Декабря 2023 • 02:30 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта поделился своим мнением по поводу проблем «Милана» в текущем сезоне. Команда Стефано Пиоли уже вылетела из Лиги чемпионов, и в чемпионате дела тоже идут не самым лучшим образом. Костакурта считает, что проблемы усугубляет давление и боязнь совершить ошибку:

- «Милану» очень трудно сыграть со свободной головой, освободиться от психологического давления. Иногда смотрю на игроков и понимаю - они излишне боятся совершить ошибку. Другие команды играют иначе, в нормальном ритме и без этой боязни, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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