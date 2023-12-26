​Костакурта: «Проблемы «Милана» усугубляются давлением»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта поделился своим мнением по поводу проблем «Милана» в текущем сезоне. Команда Стефано Пиоли уже вылетела из Лиги чемпионов, и в чемпионате дела тоже идут не самым лучшим образом. Костакурта считает, что проблемы усугубляет давление и боязнь совершить ошибку:

- «Милану» очень трудно сыграть со свободной головой, освободиться от психологического давления. Иногда смотрю на игроков и понимаю - они излишне боятся совершить ошибку. Другие команды играют иначе, в нормальном ритме и без этой боязни, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.