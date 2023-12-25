​Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Атакующий полузащитник Федерико Бернардески хочет уйти из «Торонто» и вернуться в чемпионат Италии. 29-летний футболист мечтает снова надеть на себе футболку «Ювентуса» и даже готов ради этого пойти на снижение заработной платы. Об этом в социальных сетях пишет журналист Николо Скира.

В то же время отмечается, что для «Ювентуса» Бернардески не является приоритетной целью. При этом туринцы будут готовы подписать этого футболиста, если с главными целями у клуба ничего не получится.

В своё время Федерико Бернардески провёл за «Ювентус» 183 матча. В них футболист забил 12 голов и отдал 24 голевых паса.