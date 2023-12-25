​Мхитарян скоро продлит контракт с «Интером»

Полузащитник Генрих Мхитарян в обозримом будущем подпишет новый контракт с «Интером». Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что устное соглашение между Мхитаряном и клубом было достигнуто ещё несколько недель назад, и всё готово к подписанию.

Новый контракт Генриха Мхитаряна с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2025 календарного года.

Всего за «Интер» Мхитарян провёл 72 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Интер» располагается на вершине таблицы Серии А.