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Чемпионат Италии. Серия А

​Мхитарян скоро продлит контракт с «Интером»

25 Декабря 2023 • 18:05 Комментировать

Полузащитник Генрих Мхитарян в обозримом будущем подпишет новый контракт с «Интером». Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что устное соглашение между Мхитаряном и клубом было достигнуто ещё несколько недель назад, и всё готово к подписанию.

Новый контракт Генриха Мхитаряна с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2025 календарного года.

Всего за «Интер» Мхитарян провёл 72 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Интер» располагается на вершине таблицы Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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