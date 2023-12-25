«Наполи» забыл тренера в Риме после поражения от «Ромы»

Весьма странные новости из Италии. Если верить информации La Repubblica, главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри после поражения от «Ромы» долго давал интервью, и клубный автобус уехал в Неаполь без него.

В итоге Маццарри пришлось ехать из Рима в Неаполь на такси. Стоит сказать, что поездка между городами не слишком долгая – она занимает около двух часов.

Напомним, что «Наполи» проиграл в гостях у «Ромы» со счётом 0:2. На текущий момент команда Вальтера Маццарри располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда проведёт 29 декабря – против «Монцы».