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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена: «Летом мы получили монструозные предложения, но клиент отказался покидать «Наполи»

25 Декабря 2023 • 15:32 Комментировать
Наполи
...
Монца
29.12 20:30

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, заявил, что минувшим летом итальянский клуб получил «монструозные предложения» по трансферу нигерийца. Напомним, на днях Виктор продлил соглашение с «партенопеи» до лета 2026 года. При этом авторитетные источники утверждают, что в контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро.

«Сумма отступных? Контракт является конфиденциальным. Если летом поступят предложения, мы поговорим с «Наполи» и вместе решим будущее. Минувшим летом мы получили монструозные предложения, но клиент отказался покидать «Наполи», – признался агент в интервью изданию Il Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Роберто Календа Виктор Осимхен ещё теги

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