Агент Осимхена: «Летом мы получили монструозные предложения, но клиент отказался покидать «Наполи»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, заявил, что минувшим летом итальянский клуб получил «монструозные предложения» по трансферу нигерийца. Напомним, на днях Виктор продлил соглашение с «партенопеи» до лета 2026 года. При этом авторитетные источники утверждают, что в контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро.

«Сумма отступных? Контракт является конфиденциальным. Если летом поступят предложения, мы поговорим с «Наполи» и вместе решим будущее. Минувшим летом мы получили монструозные предложения, но клиент отказался покидать «Наполи», – признался агент в интервью изданию Il Corriere dello Sport.