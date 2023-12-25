«Милан» хочет подписать игрока «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле может сменить Лигу 1 на чемпионат Италии. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

Как стало известно источнику, в переходе футболиста заинтересован «Милан». Руководство «россонери» хочет оформить сделку в январское трансферное окно. Итальянская сторона рассчитывает арендовать Мукиэле до завершения сезона с правом последующего выкупа.

Норди не проходит в стартовый состав парижского гранда, а потому готов сменить клубную прописку. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 защитник сыграл семь поединков и получил желтую карточку.