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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет подписать игрока «ПСЖ»

25 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать

Защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле может сменить Лигу 1 на чемпионат Италии. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

Как стало известно источнику, в переходе футболиста заинтересован «Милан». Руководство «россонери» хочет оформить сделку в январское трансферное окно. Итальянская сторона рассчитывает арендовать Мукиэле до завершения сезона с правом последующего выкупа.

Норди не проходит в стартовый состав парижского гранда, а потому готов сменить клубную прописку. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 защитник сыграл семь поединков и получил желтую карточку.

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