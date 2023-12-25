Стали известны сроки восстановления Иммобиле

Лидер атакующей линии «Лацио» Чиро Иммобиле угодил в лазарет из-за травмы, которую получил по ходу поединка против «Эмполи» (2:0) в рамках Серии А.

Как сообщает Sky Sport, в ходе медицинского обследования у бомбардира было выявлено повреждение правого бедра. На полное восстановление нападающему понадобится около трех недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 33-летний центрфорвард принял участие в 16 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (три – с пенальти).

После 17 туров Серии А римский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.