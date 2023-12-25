Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны сроки восстановления Иммобиле

25 Декабря 2023 • 11:05 Комментировать

Лидер атакующей линии «Лацио» Чиро Иммобиле угодил в лазарет из-за травмы, которую получил по ходу поединка против «Эмполи» (2:0) в рамках Серии А.

Как сообщает Sky Sport, в ходе медицинского обследования у бомбардира было выявлено повреждение правого бедра. На полное восстановление нападающему понадобится около трех недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 33-летний центрфорвард принял участие в 16 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (три – с пенальти).

После 17 туров Серии А римский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
11:12 · Италия. Серия А
«Милан» хочет подписать игрока «ПСЖ»
11:05 · Италия. Серия А
Стали известны сроки восстановления Иммобиле
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: назван клуб с самым дорогим составом в мире
04:14 · Италия. Серия А
Итурбе нашёл себя в Парагвае
03:58 · Италия. Серия А
​Арнаутович: «Мы не смотрим на соперников, смотрим на себя»
03:53 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Жиру - гегемон воздуха»
02:01 · Италия. Серия А
​Агент Осимхена: «Мой агент и не хотел покидать «Наполи»
01:01 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» ждут, что «Фиорентина» выкупит Артура в ближайшие месяцы
00:50 · Италия. Серия А
«Милан» мечтает о де Дзерби
00:40 · Италия. Серия А
Барелла не заинтересован в уходе из «Интера»
24 Декабря
23:38 · Италия. Серия А
«Наполи» потерял двух игроков из-за травм
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Аталанты»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Важно, чтобы Миранчук оставался в Италии»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
Все новости
Рекомендуем