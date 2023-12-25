​Арнаутович: «Мы не смотрим на соперников, смотрим на себя»

Нападающий миланского «Интера» Маарко Арнаутович заверил публику, что в борьбе с туринским «Ювентусом» и «Миланом» его клуб старается концентрироваться на том, что делает он сам, а не соперники. Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- Мы не смотрим на то, что делают «Ювентус» и «Милан». Мы смотрим на себя и свои дела. Мы должны выигрывать в каждом матче, вот и все. А уже в конце сезона будет все понятно, - цитирует слова Арнаутовича pianetamilan.it.

Напомним, что Марко Арнаутович перебрался в «Интер» минувшим летом, ранее он защищал цвета «Болоньи».