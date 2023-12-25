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Чемпионат Италии. Серия А

​Гасперини: «Жиру - гегемон воздуха»

25 Декабря 2023 • 03:53 Комментировать

Наставник бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высоко ценит игру французского нападающего Оливье Жиру. Он считает того королем воздушной дуэли, намекая на исключительно хорошую игру Оливье на втором этаже.

- Команды, которые задают тон в итальянском чемпионате, имеют одну особенность - они преуспевают на втором этаже, как «Милан», у которого есть Оливье Жиру. Мы раньше были хороши в этом компоненте, а сейчас - нет, - цитирует слова Гасперини pianetamilan.it.

Напомним, что ОЛивье Жиру выступает в составе «Милана» с 2021 года, до этого он защищал цвета лондонских «Арсенала» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джан Пьеро Гасперини Оливье Жиру ещё теги
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