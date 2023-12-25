​Агент Осимхена: «Мой агент и не хотел покидать «Наполи»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен продлил контракт со своим нынешним клубом «Наполи», новое соглашение рассчитано до 2026 года. Его агент Роберто Календа дал понять, что Осимхен и не собирался покидать Неаполь, несмотря на многочисленные слухи:

- Виктору хорошо в «Наполи» и он хочет побеждать с клубом. Он не только говорил, но и доказывал это на поле. Мы только что заключили важнейшее для итальянского футбола продление контракта. И мы покажем, что некоторые нарративы были ошибочными, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.

Осимхен перебрался в Неаполь в 2020 году.