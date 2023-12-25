«Милан» мечтает о де Дзерби

Будущее Стефано Пиоли в «Милане» под большим вопросом, к тому же, в клубе могут смениться владельцы - вложиться в клуб готовы некие влиятельные лица из арабского мира. Они, как сообщает издание La Repubblica, засматриваются на нового тренера, также итальянца - но работающего в АПЛ.

Речь, разумеется, о Роберто де Дзерби, работающем с «Брайтоном» и выведшем скромный клуб в европейские кубки. Но захочет ли тренер, на услуги которого появляется все больший спрос в самой АПЛ, вернуться в Италию - большой вопрос. Ранее Роберто де Дзерби успел потренировать также и донецкий «Шахтер».