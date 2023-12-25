Барелла не заинтересован в уходе из «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла не намерен менять клуб.

Лидера «нерадзурри» часто связывают с переходом в один из зарубежных топ-клубов. Хавбек, по слухам, давно находится на радарах у грандов Английской премьер-лиги, но переманить его куда-либо будет непросто. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, Бареллу совершенно не соблазняют варианты продолжения карьеры в других клубах – он полностью сосредоточен на «Интере». Стороны, напомним, уже ведут переговоры о продлении контракта.

В текущем сезоне Николо Барелла записал на свой счёт два гола и три ассиста, проведя 24 матча за команду Симоне Индзаги во всех турнирах.