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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла не заинтересован в уходе из «Интера»

25 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
29.12 22:45

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла не намерен менять клуб.

Лидера «нерадзурри» часто связывают с переходом в один из зарубежных топ-клубов. Хавбек, по слухам, давно находится на радарах у грандов Английской премьер-лиги, но переманить его куда-либо будет непросто. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, Бареллу совершенно не соблазняют варианты продолжения карьеры в других клубах – он полностью сосредоточен на «Интере». Стороны, напомним, уже ведут переговоры о продлении контракта.

В текущем сезоне Николо Барелла записал на свой счёт два гола и три ассиста, проведя 24 матча за команду Симоне Индзаги во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла

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