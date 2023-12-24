«Наполи» потерял двух игроков из-за травм

Полузащитник Станислав Лоботка и защитник Натан в ближайшее время не помогут «Наполи».

Словацкий хавбек был заменён на 56-й минуте недавнего матча против «Ромы», и теперь в «Наполи» официально подтвердили наличие у игрока перелома ребра. Точные сроки восстановления будут определены позднее.

В концовке того же поединка поле был вынужден покинуть центральный защитник Натан – у него выявлен вывих правого плеча, сообщает Football Italia. Пока неясно, потребуется ли 22-летнему бразильцу операция, но при наименее благоприятном сценарии его отсутствие может затянуться до восьми недель.