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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» потерял двух игроков из-за травм

24 Декабря 2023 • 23:38 Комментировать
Наполи
...
Монца
29.12 20:30

Полузащитник Станислав Лоботка и защитник Натан в ближайшее время не помогут «Наполи».

Словацкий хавбек был заменён на 56-й минуте недавнего матча против «Ромы», и теперь в «Наполи» официально подтвердили наличие у игрока перелома ребра. Точные сроки восстановления будут определены позднее.

В концовке того же поединка поле был вынужден покинуть центральный защитник Натан – у него выявлен вывих правого плеча, сообщает Football Italia. Пока неясно, потребуется ли 22-летнему бразильцу операция, но при наименее благоприятном сценарии его отсутствие может затянуться до восьми недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Натан Станислав Лоботка ещё теги

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