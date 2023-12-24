Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски дал согласие на переход в «Интер».

Об устной договорённости игрока с «нерадзурри» стало известно несколькими днями ранее. Как информирует журналист Паскуале Гуарро, хавбек подпишет с «Интером» трёхлетний контракт, предусматривающий возможность пролонгации ещё на один год. Зарплата 29-летнего поляка в новом клубе составит порядка 4,5 млн евро в год. Миланский гранд намерен официально оформить летний переход игрока уже в начале января.

Напомним, что в подписании Петра Зелиньски также был заинтересован «Ювентус». Сообщалось, что футболист отказался продлевать истекающий контракт с «Наполи».