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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия контракта Зелиньски с «Интером» слухи

24 Декабря 2023 • 21:17 Комментировать
Наполи
...
Монца
29.12 20:30

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски дал согласие на переход в «Интер».

Об устной договорённости игрока с «нерадзурри» стало известно несколькими днями ранее. Как информирует журналист Паскуале Гуарро, хавбек подпишет с «Интером» трёхлетний контракт, предусматривающий возможность пролонгации ещё на один год. Зарплата 29-летнего поляка в новом клубе составит порядка 4,5 млн евро в год. Миланский гранд намерен официально оформить летний переход игрока уже в начале января.

Напомним, что в подписании Петра Зелиньски также был заинтересован «Ювентус». Сообщалось, что футболист отказался продлевать истекающий контракт с «Наполи».

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