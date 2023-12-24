Римский «Лацио» на неопределённый срок лишился капитана – травму бедра во время недавнего матча против «Эмполи» (2:0) получил форвард Чиро Иммобиле. Об этом официально сообщает пресс-служба «орлов».

Точные сроки восстановления итальянца пока не ясны. Но в ближайшие дни его ожидает повторное медобследование и там, вероятно, ситуация прояснится.

Иммобиле в свои 33 года забил за «Лацио» семь голов в этом сезоне – в 23 официальных матчах во всех турнирах. Три из них – в Лиге чемпионов, четыре – в чемпионате Италии.

Ближайший официальный матч «Лацио» проведёт в последнюю субботу 2023 года – соперником на «Стадио Олимпико» в рамках Серии А выступит «Фрозиноне».

Саудовский клуб готов предложить 15-20 млн евро за Иммобиле