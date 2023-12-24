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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес может стать одноклубником Бензема слухи

24 Декабря 2023 • 18:35 Комментировать

35-летний чилийский форвард «Интера» Алексис Санчес может стать игроком саудовского «Аль-Иттихада», за который выступает Карим Бензема.

По информации Almodrj в соцсетях, в игроке заинтересован лично главный тренер клуба Марсело Гальярдо, который уже разговаривал с Санчесом, обсуждая вероятный переход чилийца зимой. Гальярдо сменил на посту Нуну Эшпириту Санту минувшей осенью.

Напомним, что всего у опытного чилийца в составе «нерадзурри» в этом сезоне два забитых мяча. Контракт Алексиса с «Интером» рассчитан до лета 2024 года.

«Аль-Иттихад» после 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии идёт на пятом месте в турнирной таблице с 28 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
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