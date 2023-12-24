Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Названы сроки восстановления Томори

24 Декабря 2023 • 17:08 Комментировать

Защитник Фикайо Томори угодил в лазарет «Милана» - у футболиста выявили повреждение двуглавой мышцы бедра, о чём уже сообщил клуб.

По данным итальянского филиала портала Goal, Томори пропустит как минимум месяц. На втором месяце 26-летний футболист должен начать процесс реабилитации.

Напомним, что «Милан» не смог обыграть «Салернитану» - матч завершился вничью со счётом 2:2. На текущий момент «россонери» занимают третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

В 2023 году «Милан» проведёт ещё один матч Серии А – против «Сассуоло» 30 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запросил информацию по капитану «Флуминенсе» слухи
17:08 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Томори
16:32 · Италия. Серия А
​Дармиан скоро продлит контракт с «Интером» - инсайдер
15:57 · Италия. Серия А
​В «Роме» неспокойно: Саншеш удалил все ссылки на клуб в социальной сети
15:53 · Италия. Серия А
​Моуринью, похоже, имеет конфликт с футболистом «Ромы»
15:34 · Италия. Серия А
​«Милан» пропустил в 2023 году уже 64 гола – это худший результат команды почти за 100 лет
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милан» могут получить наказание от УЕФА
12:44 · Италия. Серия А
Конте возглавит итальянский гранд 3
12:36 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с Димарко
12:30 · Англия. Премьер-лига
Три гранда хотят купить Рэшфорда
11:41 · Италия. Серия А
Лукаку назвал цель «Ромы» в Серии А
11:29 · Италия. Серия А
Миранчук посетил рождественский ужин «Аталанты»
11:08 · Италия. Серия А
Моуринью накричал на Хвичу
10:54 · Италия. Серия А
В «Милане» приняли решение по Пиоли
09:51 · Италия. Серия А
Раньери: «Расистские оскорбления стали привычкой для Италии»
Все новости
Рекомендуем