Названы сроки восстановления Томори

Защитник Фикайо Томори угодил в лазарет «Милана» - у футболиста выявили повреждение двуглавой мышцы бедра, о чём уже сообщил клуб.

По данным итальянского филиала портала Goal, Томори пропустит как минимум месяц. На втором месяце 26-летний футболист должен начать процесс реабилитации.

Напомним, что «Милан» не смог обыграть «Салернитану» - матч завершился вничью со счётом 2:2. На текущий момент «россонери» занимают третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

В 2023 году «Милан» проведёт ещё один матч Серии А – против «Сассуоло» 30 декабря.