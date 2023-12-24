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Чемпионат Италии. Серия А

​Дармиан скоро продлит контракт с «Интером» - инсайдер

24 Декабря 2023 • 16:32 Комментировать

Продление контракта защитника Маттео Дармиана с «Интером» является просто вопросом времени. Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 34-летний футболист скоро поставит подписи в новом трудовом соглашении, которое будет рассчитано до середины 2025 года.

Как можно догадаться, действующий контракт связывает Маттео Дармиана с «Интером» до конца нынешнего сезона. Всего за «нерадзурри» этот футболист провёл 139 матчей, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

На текущий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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